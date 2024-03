Masci sui lavori di riqualificazione degli alloggi comunali a Fontanelle: "Dopo 40 anni di parole finalmente i fatti concreti"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci torna sui lavori di riqualificazione avviati nell'autunno 2023 negli alloggi popolari di proprietà del Comune a Fontanelle. Come spiega il primo cittadino, i palazzi e gli appartamenti saranno completamente sistemati per renderli sostenibili e basso impatto energetico:

"Nuovi infissi, nuove caldaie, nuove facciate, nuovi colori. Vogliamo dare una concreta speranza anche a questo quartiere periferico, sempre trascurato in passato. Stiamo intervenendo con un investimento importante per rendere le case più confortevoli, più calde d'inverno, più accoglienti, più vive. Gli inquilini ci hanno ringraziato per i lavori che stiamo effettuando, ci hanno detto che finalmente, dopo 40 anni di parole al vento, sono tornati a vedere l'impegno vero del Comune in quella zona."

Ricordiamo che, nel settembre 2023 in occasione della presentazione dei lavori, l'assessore Isabella Del Trecco aveva spiegato che ci sarà anche il rifacimento del cappotto esterno e l'adeguamento sismico strutturale. una completa riqualificazione che sarà realizzata grazie a fondi Pnrr pari a circa 3 milioni di euro con ribasso in gara di circa 200 mila euro. I lavori dovrebbero finire entro l'estate 2024.