Marsilio scrive al ministro Nordio per mantenere il provveditorato della polizia penitenziaria in Abruzzo

Dopo l'intervento e l'appello dei sindacati di polizia penitenziaria, il presidente della Regione Marco Marsilio ha scritto al ministro della Giustizia , Carlo Nordio, per scongiurare il trasferimento nella città di Perugia del provveditorato amministrativo della polizia penitenziaria, chiedendone il collocamento in Abruzzo. A farlo sapere sono i consiglieri regionali di Forza Italia Antonietta la Porta e Roberto Santangelo che sostengono l'iniziativa e aggiungono:

“La sede più logica, sia per posizione geografica che per numero di utenti, è quella della regione Abruzzo dove, tra l’altro si trovano ben otto istituti penitenziari a fronte dei tre del Molise e i 4 dell’Umbria. Inoltre, l’Abruzzo ospita a Sulmona la scuola di polizia penitenziaria e una casa lavoro a Vasto. Saremo perciò accanto al presidente per contrastare questa grave decisione e invitiamo tutta la politica abruzzese a fare altrettanto”.

Critica invece l'opposizione con il parlamentare Michele Fina del Partito Democratico:

"È un errore gravissimo ai danni di Abruzzo e del Molise il decreto ministeriale recante il regolamento per la riorganizzazione dei provveditorati all’amministrazione penitenziaria. Nello specifico il decreto prevede che i servizi legati alla gestione delle case circondariali, case di reclusione e case lavoro delle regioni Abruzzo, Molise e Umbria siano diretti nella nuova sede a Perugia. Già da tempo le organizzazioni sindacali hanno sollevato il problema lamentando disagi nell’espletamento delle funzioni quando la sede era stata situata a Roma. Oggi, con l’occasione di riorganizzare i servizi, si decide di allontanare ancor di più la sede del provveditorato dalle regioni Abruzzo e Molise con la certezza che i disagi aumenteranno sempre di più. Inoltre è incredibile come mai il Ministero non abbia scelto di destinare la nuova sede del Prap alla città di Pescara, baricentro tra le tre regioni che già presenta una struttura idonea e ristrutturata per l’accoglimento di questo Ufficio. Voglio esprimere la piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori che ancora una volta sono inascoltati e spero che il presidente Marsilio si impegni almeno questa volta con il governo per rimediare a questo gravissimo errore".