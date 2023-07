Marsilio tra i presidenti "peggiori" d'Italia per il Sole24Ore, Paolucci (Pd): "Per lui e il sindaco Masci lo 'sgradimento' dei cittadini"

Con il 45 per cento del gradimento il presidente della Regione Marco Marsilio è al 14esimo posto della classifica stilata dal Sole24Ore sul gradimento dei governatori. Un numero che gli vale il terzultimo posto nella classifica nazione e che conta anche il 3 per cento delle preferenze in meno rispetto all'anno in cui è stato eletto. Un risultato che fa il paio con quello del sindaco di Pescara che, tra i primi cittadini abruzzesi (escluso quello di Teramo non considerato in quanto le elezioni sono state fatte proprio quest'anno) è nella posizione peggiore: l'82esima che si traduce nel sestultimo posto a livello nazionale.

Guardando ai presidenti di Regione su tutti c'è Stefano Bonaccini alla guida dell'Emilia Romagna: il 60 per cento degli emiliano-romagnoli sarebbe pronto a rieleggerlo se si votasse oggi. Dietro di lui c'è Luca Zaia, governatore del Veneto che nel 2022 era in vetta alla classifica e che comunque si conferma al vertice con il gradimento del 68,5 per cento dei corregionali. Sul podio anche il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimo Fedriga al 64 per cento. I peggiori sono stati giudicati i presidenti della Regione Puglia Michele Emiliano (43 per cento) e quello Sardegna Christian Solinas (35 per cento).

Per quanto riguarda il dato relativo al presidente della Regione Abruzzo e il sindaco di Pescara il caustico commento arriva dal capogruppo regionale del Partito democratico Silvio Paolucci per il quale per i due più che di “gradimento” si dovrebbe parlare di “sgradimento”. Per lui i numeri del Govarnance Poll del Sole24Ore sono un buon punto di partenza per guardare alle prossime elezioni sia comunali che regionali.

“Marsilio al terzultimo posto tra i presidenti di Regione, Carlo Masci sestultimo tra i sindaci d’Italia: un ottimo viatico in previsione delle elezioni del prossimo anno”, dichiara infatti l'esponente dem. “Il quotidiano economico più autorevole del Paese ha cristallizzato più che il gradimento lo 'sgradimento' dei cittadini verso i due vertici istituzionali. Gli abruzzesi hanno capito che questa classe dirigente ha fatto poco e male, in qualche caso non ha fatto proprio nulla e che rimarrà nella memoria solo per le passerelle con gli abiti firmati e le picconate a qualche vecchia fontana. Ma questa regione – aggiunge - ha bisogno di altro e, soprattutto, ha voglia di concretezza, quella che è mancata all’amministrazione regionale e al governo della città di Pescara di centrodestra”.

“Il disastro della sanità abruzzese, le nomine fatte per la sola fame di poltrone, il mancato decollo delle infrastrutture e la situazione di precarietà in cui versa la Saga, priva di un direttore generale ormai da un anno, sono soltanto alcune delle 'eredità' lasciate dal presidente in scadenza Marsilio – incalza Paolucci -. Quanto alla città di Pescara, la devastazione operata sulla viabilità urbana e l’incapacità di gestire la macchina comunale, che ha avuto la sua punta dell’iceberg nel caso Trisi, sono le due ciliegine che guarniscono la torta indigesta confezionata dall’amministrazione Masci”.

Per il capogruppo regionale del Partito democratico “la classifica dimostra che la propaganda del centrodestra non basta: tra meno di un anno saranno gli elettori a dare un giudizio su questo modus operandi, lustrini e paillettes non riusciranno più a giustificare il vuoto pneumatico di un’azione politica inesistente”.