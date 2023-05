Loreto, il neo sindaco Mariotti assegna le deleghe: vicesindaco il 26enne Acconciamessa

Il neo sindaco di Loreto Aprutino Renato Mariotti a pochi giorni dalla vittoria alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio, ha già formalizzato la sua squadra e le relative deleghe per il governo della città. Ufficializzata anche la lista dei consiglieri comunali eletti, ovvero Antonella Di Tonno, Federico Acconciamessa, Massimo Pica, Geraldine Ferri, Luca Pellegrini, Roberta Legnini, Daniele Ruggieri e Manuel Massimi per la lista vincitrice "Loreto 2030"; Gianluca Buccella e Rocco D'Amico per "Loreto Conta"; Manuela Vallozza e Antonello Delle Monache per "Impegno Comune".

Per quanto riguarda le deleghe, il vicesindaco sarà il giovane 26enne Federico Acconciamessa al quale sono state assegnate anche quelle per lo sport, le politiche giovanili, cultura e rapporti con l'associazionismo, rapporti istituzionali e comunicazione. All'imprenditrice Antonella Di Tonno fra le deleghe più importanti l'istruzione, politiche per lo sviluppo economico, commercio e artigianato, bandi, programmazione europea e Pnrr. A Geraldine Ferri servizi sociali, politiche per le famiglie, rapporti con le associazioni e volontariato. Servizi per l'infanzia, servizi scolastici, asili nido e scuole per l'infanzia e disabilità a Roberta Legnini; pianificazione urbana ed edilizia, politiche abitative edilizia privata ed edilizia residenziale pubblica a Manuel Massimi; turismo, marketing territoriale, eventi, musei, attività culturali a Luca Pellegrini; bilancio, finanza e tributi, affari generali a Massimo Pica e infine protezione civile, tutela acqua, ambiente e territorio, beni paesaggistici e storici, decoro e arredo urbano, cimitero e rifiuti a Daniele Ruggieri.