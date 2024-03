Appalto da oltre 620mila euro per la manutenzione delle strade: il Comune cerca le ditte cui affidarlo

Il Comune pronto ad affidare i lavori di manutenzione straordinaria non programmabile delle vie della città per un appalto complessivo da 67mila .624,52 euro. Pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse con cui intende raccogliere i dati delle società interessate e procedere poi eventualmente con il bando e dunque l'affidamento. Le domande (qui il link per trovare tutte le informazioni e scaricare la documentazione) vanno presentate entro le 12 del 6 aprile esclusivamente per via telematica.

Tre i lotti di intervento con le stesse che potranno presentare le loro offerte per ognuno di loro: Si tratta nello specifico di interventi sull'intero territorio (lotto 1), in centro e in zona Colli (lotto 2) e nelle aree sud della città (lotto 3). L'importo dell'appalto è per ciascuno di questi pari a 223mila 874,84, di cui 218mila euro per i lavori a base d’asta, 25mila 607,80 euro per i costi della manodopera non soggetti a ribasso, 6mila 487,84 euro per costi sicurezza aziendale non soggetti a ribasso d’asta e 5mila 874,84 euro per oneri della sicurezza da psc non soggetti a ribasso d’asta.

L’appalto ha la durata di 12 (dodici) mesi naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori e/o fino al raggiungimento dell’importo massimo contrattuale.

Per ogni singolo lotto d'intervento, specifica la determina con cui si dà il via all'avviso per la manifestazione d'interesse, il Comune selezionerà cinque operatori “sulla base dei lavori svolti dall’operatore economico nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, afferenti alla categoria prevalente (Og3)”. Una volta raccolte le istanze sarà stilata una graduatoria per ogni ambito di intervento e in base al punteggio attribuito a ciascun operatore da cui saranno individuati i cinque operatori che avranno ottenuto il punteggio migliore. A parità di punteggio verrà seguito l’ordine cronologico di acquisizione dell’istanza di manifestazione di interesse, faranno fede data e ora di acquisizione a sistema tramite la piattaforma di negoziazione “Appalti&Contratti e-procurement”.

Nell'atto sono riportati tutti i criteri di ammissibilità ed esclusione per chi è intenzionato a rispondere all'avviso con nei primi l'obbligo di essere iscritti nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio per l'attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto.

Come detto la domanda va fatta solo online ecco perché gli operatori economici per aderire devono essere registrato al portale appalti del Comune o, in alternativa, registrarsi per poter accendere all'area riservata. Chi è già registrato ovviamente non dovrà farlo una seconda volta.

Il Responsabile unico del progetto (Rup) è il geometra Alessandro Margiovanni contattabile via mail all'indirizzo alessandro.margiovanni@comune.pescara per qualsiasi chiarimento. La procedura di gara prevede che nel caso in cui un concorrente sia aggiudicatario di uno dei lotti ma sia anche l’unico concorrente ammesso in altri lotti potrà aggiudicarsi anche i restanti lotti per i quali ha presentato offerta.

“Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la richiesta a manifestare interesse a essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione – si legge ancora nel documento -. L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria”.

Qualora il bando di affidamento sarà quindi pubblicato l'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del prezzo più basso determinato dal ribasso offerto sull’importo posto a base di gara. “Si specifica che in questa prima fase – sottolinea l'avviso per la manifestazione di interesse - gli operatori economici non dovranno indicare alcun riferimento all’offerta economica, pena l’esclusione dall’invito alla procedura negoziata”.