Incontro a Manoppello sui rischi e le insidie delle dipendenze patologiche

Un convegno per far conoscere alle nuove gneerazioni i rischi e le insidie delle dipendenze patologiche, dal gioco d'azzardo all'alcol, tabacco, sostanze psicotrope e stupefacenti, ma anche da internet, reti sociali, smartphone, videogiochi, videopornografia. Si terrà a Manoppello venerdì 17 ottobre l'appuntamento in occasione della giornata regionale sulle dipendenze patologiche in sinergia l’istituzionale scolastica, la Asl di Pescara, il forum regionale del terzo settore e le forze dell’ordine.

L’incontro rivolto agli studenti della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Manoppello ed ospitato nella sala convegni del plesso scolastico di via Staccioli, allo dcalo, prevede anche un momento “laboratoriale”, nel corso del quale i medici del Serd di Pescara, guideranno gli studenti guidati in un’attività esperienziale sugli effetti nell’assunzione di bevande alcoliche. Grazie alla realtà aumentata e virtuale, un occhiale “speciale” mostrerà una verosimile simulazione degli effetti dell’abuso di consumo alcolico sulle attività ed i comportamenti, dal rallentamento del tempo di reazione, alla distorsione visiva, alla modifica percettiva della distanza reale, fino alla mancanza di equilibrio nella deambulazione e alla riduzione della vigilanza.

La mattinata sarà aperta da una tavola rotonda cui prenderanno parte, con il vicesindaco ed assessore alle politiche sociali del Comune di Manoppello Giulia De Lellis, la dirigente scolastica Maria De Sanctis e l’assessore alle politiche sociali Comune di Lettomanoppello Luciana Conte; il rappresentante dell’Osservatorio regionale dipendenze patologiche e membro del forum terzo settore Lino Farao, la presidente dell’associazione Solideando Ets Anna Maria Bruno, la dirigente psicologa del Serf di Pescara Elena Sasso, l’assistente Sociale e Sociologa Serd Pescara Elisa Ferrara, il responsabile dell’ufficio di polizia locale del Comune di Manoppello Giovanni Colagreco e il Comandante Stazione dei Carabinieri di Manoppello Marco Antonio De Vito. Il sindaco De Luca e l'assessore De Lellis:

“In un momento storico nel quale le dipendenze patologiche sono sempre più diffuse e frequenti tra i giovani e i giovanissimi, siamo onorati di poter ospitare a Manoppello un incontro che coinvolgerà i nostri ragazzi a trecentosessanta gradi, anche con attività pratiche e di interazione con gli esperti e ringraziamo per la disponibilità la dirigente scolastica, medici, psicologi ed operatori del Serd di Pescara, gli operatori del Forum regionale del terzo settore, la polizia locale comunale, il comando carabinieri di Manoppello, la compagnia di Popoli e l’associazione Solideando con la quale promuoviamo, su questi temi, già da tempo interessanti attività sul territorio comunale”."