Il M5s replica alla Di Nisio sulla questione del canile intercomunale: "Basta favole e chiacchiere, servono soldi e certezze"

Controreplica dei consiglieri del M5s dopo le parole dell'assessore comunale Nicoletta Di Nisio a seguito della conferenza tenuta dai pentastellati sul progetto del canile intercomunale:

"Se l'assessore Di Nisio fa finta di non capire le parole scritte da altri, sarebbe auspicabile che sapesse comprendere almeno quelle sottoscritte da lei stessa. Nella nostra interrogazione, a precisa domanda se ci fosse una conferma ufficiale del finanziamento da parte del ministero, l'assessore ha risposto dicendo che la proroga è stata chiesta e poi sollecitata, senza aver ricevuto alcuna risposta in merito. L'unica comunicazione arrivata dal Ministero è stata, invece, una richiesta di informazioni su cosa fosse stato fatto finora per attuare il procedimento. Cioè nulla. Fa sorridere poi leggere, da chi imputa ad altri la non conoscenza delle procedure, che si voglia dare a bere che, in un bando a punteggio, si possa modificare il terreno a proprio piacimento. E in tema di responsabilità, mentre rispetto al progetto su Spoltore abbiamo sempre parlato di una compartecipazione di colpe tra i due Comuni, a Pescara resta da imputare interamente l'errore imperdonabile di non aver pensato ad un piano B, lasciando ora la struttura in Via Raiale in balìa del rischio di chiusura dopo la diffida della Asl. Se ora Spoltore è disponibile a proporre siti alternativi ben venga, ma speriamo che l'assessore Di Nisio trovi i soldi per realizzare lì il progetto senza raccontare ancora favole sul finanziamento, altrimenti continuerebbe solo a fare quello che ha fatto finora. Le chiacchiere."