Aspettando il 25 aprile, a Scafa un convegno per ricordare l'importanza della libertà in un momento storico fatto di guerre e tensioni

Un convegno per parlare di “libertà” in un momento storico in cui conflitti e forti tensioni sociali, economiche e politiche che si registrano in tutto il mondo e nella stessa Europa, incombono minacciandone le fondamenta. In vista del 25 aprile l'amministrazione di Scafa e in particolare il sindaco Giordano Di Fiore con l'assessore Dina D'Alfonso, hanno organizzato per il giorno 21 un incontro-dibattito proprio per ricordare l'importanza di un diritto che abbiamo forse imparato a dare troppo per scontato e la cui conquista è invece costata moltissimo. Ed è ai giovani sopratutto che questo va ricordato.

Un concetto quello della libertà su cui si fonda anche la nostra Costituzione e anche di questa si discuterà nel corso del convegno che si terrà presso il circolo tennis Free Time. “Il valore della libertà” è proprio il titolo scelto per l'incontro che prenderà il via alle 9 e si concluderà alle 11 e che vedrà l'intervento, oltre che di sindaco e assessore, del consigliere provinciale Gianni Chiacchia, del docente e parroco di Scafa don Antonello Graziosi, della professoressa Daniela D'Alimonte, dell'avvocato Luciana Di Pierdomenico e del deputato del Pd Luciano D'Alfonso. Modera lo scrittore Valerio Di Paolo.