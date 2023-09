Quasi completati i lavori di rifacimento del manto stradale in via Di Vestea a Porta Nuova [FOTO]

Proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale nelle strade di Pescara. Il sindaco Carlo Masci ha fatto sapere che in via Alfonso Di Vestea procedono spedite le operazioni per la riqualificazione della carreggiata con l'avvio dei lavori di scarificazione:

"Oggi abbiamo iniziato la scarificatura di via Alfonso Da Vestea, un'altra strada importante, molto trafficata e molto rovinata, per la quale i cittadini chiedevano un intervento di asfaltatura. Tra due giorni la riapriremo al traffico sistemata e asfaltata. Ogni strada che voi ci state segnalando diventa in tempi brevi oggetto di intervento. Le vostre richieste per noi sono come dei precetti da realizzare." Ricordiamo che l'amministrazione comunale ha messo in campo negli ultimi mesi un piano di lavori di rifacimento del manto stradale in tutte le zone della città per un importo che supera i 2 milioni di euro.