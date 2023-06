L'assessore Seccia sul teatro d'Annunzio: "Lavori concordati da un mese, solita montatura mistificatoria"

«A giudicare dalle foto di stamattina (martedì 27 giugno, ndr) l'impraticabilità del teatro d’Annunzio è al solito una montatura mistificatoria di una opposizione che non vuole bene alla città!! La situazione reale è quella in foto il resto stupidaggini! Ricordate la fake del fiume Pescara esondato? Continuiamo il lavoro per la nostra città a testa alta!».

Va dritto al punto della questione senza mezze misure l'assessore comunale Eugenio Seccia e lo fa con un post condiviso su Facebook.

Seccia replica in modo duro a quanto annunciato da Carla Tiboni, presidente dei Premi Internazionali Flaiano, che ha annunciato la sospensione del Flaiano Film Festival, inaugurato nella serata di lunedì 26 giugno a causa dei lavori in corso per l'impermeabilizzazione degli spalti.

Seccia fa sapere come questi interventi fossero noti e andassero avanti da circa un mese già: «Inoltre», aggiunge Seccia, «la parte superiore non è necessario utilizzarla perché servono circa 200 posti e non mille. Gli organizzatori già da un mese sanno di questi lavori e lo spostamento della regia di un metro è stata concordata dal service Spray Records con il direttore dei lavori. Ci sono accordi con gli operatori che hanno accettato».

Dunque da un lato la Tiboni e l'organizzazione del Premio Flaiano denunciano l'impossibilità di proseguire in queste condizioni, dall'altro l'amministrazione comunale informa come del cantiere tutti sapessero organizzatori compresi e come i lavori non interferiscano con lo svolgimento del Flaiano Film Festival.