Nuovo volto per il teatro d'Annunzio, terminati i lavori sulle gradinate [FOTO]

Sono stati conclusi i lavori che martedì scorso erano stati avviati sulle gradinate del teatro d'Annunzio di Pescara.

Gli operai si sono occupati dell'impermeabilizzazione degli spalti dell'anfiteatro all'aperto che nel periodo estivo ospita gli eventi più importanti del cartellone estivo della città: i Premi Flaiano, Funambolika e il Pescara Jazz.

Ad annunciare la conclusione degli interventi è stato il sindaco Carlo Masci.

«Il teatro d'Annunzio acquista nuova vita, nuovi colori, nuove forme», scrive il primo cittadino in una condivisione sul suo profilo Facebook allegando tre foto. Le gradinate del teatro adesso hanno colori nuovi e si presentano decisamente meglio rispetto al passato. Proprio la presenza degli operai nella struttura ha scatenato martedì scorso lo scontro tra l'associazione Flaiano, Comune ed Ente manifestazioni pescaresi. Grande attesa per la serata finale dei Premi Flaiano in programma nella serata di domenica 2 luglio.