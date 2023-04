Per i lavori sulle autostrade A24 ed A25 il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha già a disposizione 3 miliardi di euro

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha attualmente a disposibile 3 miliardi di euro per i lavori sui viadotti delle autostrade A24 ed A25. La conferma è avvenuta a seguito dell'incontro avvenuto giovedì 20 aprile fra il ministro Matteo Salvini, i tecnici ministeriali, Anas, i presidenti delle Regioni Lazio e Abruzzo e i rappresentanti dei sindaci e della struttura commissariale. Inoltre, Salvini ha garantito una serie di incontri periodici per fare il punto sull'avanzamento dell'iter che porterà ad aprire i cantieri lungo le due autostrade. Non è escluso che la dotazione economica per gli interventi venga ampliata.

Tra le altre cose, riporta Ansa, è stato confermato che si sta procedendo alla predisposizione di un progetto integrato e condiviso con Anas per le cantierizzazioni e per accelerare i tempi di adeguamento della infrastruttura autostradale nonché la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. I lavori potrebbero iniziare nei prossimi mesi. I fondi sono pari a un miliardo di euro provenienti da Pnrr ed altri fondi per un ammontare di 3 miliardi.

Salvini ha ribadito la massima attenzione per tutto il dossier delle autostrade A24/A25, ricordando che "stiamo parlando dell'arteria su cui il Mit ha fatto più riunioni in assoluto". Nel corso del prossimo tavolo, verrà condiviso con gli amministratori locali il programma dei lavori di messa in sicurezza. Ricordiamo che i sindaci del territorio abruzzese e laziale interessati dal transito dei viadotti delle autostrade da mesi protestano chiedendo di sbloccare in tempi rapidi i lavori e soprattutto di scongiurare l'aumento ulteriore dei pedaggi.