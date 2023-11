Sottanelli (Azione) non convinto dalla risposta di Salvini sull'A14: "Nemmeno lui conosce i tempi dei lavori"

Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Azione, non sembra essere rimasto convinto dalla risposta che il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha dato ieri nel question time alla sua interrogazione sullo stato dell'arte delle opere di ammodernamento dell'A14: "L'autostrada continua ad essere un eterno pericoloso cantiere, soprattutto nella tratta tra Abruzzo e Marche. Anche perché al lavoro non si vedono mai né operai né macchinari. E allora il dubbio legittimo è che nemmeno il ministro Salvini conosca i tempi necessari per ultimare gli interventi iniziati ormai dieci anni fa", scrive il parlamentare in una nota.

"Tutto è fermo da quasi dieci anni - aggiunge Sottanelli - con gravi disagi per gli automobilisti, elevata frequenza di incidenti, alcuni dei quali purtroppo anche mortali, code insopportabili, danno d'immagine e perdita di competitività e attrattività per l'Abruzzo, già penalizzato dall'assenza dell'alta velocità ferroviaria e del ridimensionamento dell'aeroporto di Pescara. Altro che pagare il pedaggio alla società autostrade, dovrebbe essere semmai il contrario".

Salvini "conosce bene il problema", rimarca Sottanelli, "tanto da aver tenuto a febbraio un tavolo tecnico insieme ad Aspi e ai due presidenti di Regione. Ma intanto nulla è cambiato e nulla cambia: non vorrei perciò che anche al ministro non venisse detta la verità. Una cosa però è certa: i cittadini abruzzesi sono stanchi dei disagi. Vogliono sapere quanto ancora dovranno sopportare le interruzioni, se c'è un cronoprogramma per la realizzazione di un'eventuale terza corsia e chiedono la garanzia di una circolazione stabile e sicura. Ma basta parole, servono fatti e risposte immediati perché di tempo se ne è perso già troppo".