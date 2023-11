Lattanzio (Ater) sulle infiltrazioni nelle case in via Rigopiano: "Problemi causati dal maltempo nei cantieri ancora aperti"

Arriva la replica del presidente dell'Ater Mario Lattanzio in merito alle problematiche segnalate da alcuni residenti in via Rigopiano negli alloggi popolari, per delle importanti infiltrazioni d'acqua. Lattanzio ha spiegato:

"In riferimento agli articoli di stampa e sui social l’Ater di Pescara sta realizzando la ristrutturazione ed efficientamento energetico tramite fondi dello Stato (Ecobonus e Sisma bonus) di 5 fabbricati a Pescara in via Rigopiano per 80 appartamenti complessivi. I lavori consistono nella realizzazione di isolamento termico superficie opache verticali tramite sistema a “cappotto” , sostituzione caldaie ed infissi a taglio termico, realizzazione di nuovo manto di copertura e impianti fotovoltaici a servizio delle palazzine. L’importo complessivo è di € 2.720.000,00. Attualmente sono stati completati i lavori su 3 palazzine (mancano finiture interne) e sono in fase di ultimazione i restanti due fabbricati.

Durante l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del manto di copertura di una sola palazzina si sono verificati eventi atmosferici di eccezionale portata che hanno creato danni in Pescara e Provincia. La

palazzina in questione è stata interessata da infiltrazioni causando danni e disagi a 2 appartamenti posti all’ultimo piano. In seguito sono state tempestivamente trasferite le due famiglie in un bed and breakfast e sono in corso i lavori di ripristino, di cui la relativa spesa sarà a carico dell’impresa esecutrice"

Lattanzio ha aggiunto:

"Quel che viene omesso da chi lamenta infiltrazioni d’acqua in questi edifici probabilmente ha dimenticato che, se piove copiosamente in un cantiere ancora aperto, ed in particolare nel rifacimento della copertura, qualche problema può verificarsi.

L’Ater assicura che i tecnici dell’ente e le imprese affidatarie dell’appalto e dei lavori sono in campo già da ieri, con difficoltà ma senso di abnegazione, per tutto quanto necessita al fine di assicurare il ritorno alla normalità. Infine si fa rilevare che nell’intero quartiere di Rigopiano nel corso degli anni non sono stati mai avviati lavori di riqualificazione e spiace leggere critiche nonostante il forte impegno che l’Ater sta attuando per la riqualificazione dell’intera area."