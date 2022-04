La giunta Masci accelera sulla fusione dei tre comuni, l'associazione Nuova Pescara: "Devono attivarsi anche Montesilvano e Spoltore"

Il presidente dell'associazione Nuova Pescara, nata per arrivare alla fusione dei tre comuni Pescara, Montesilvano e Spoltore, accoglie positivamente la delibera di indirizzo della giunta Masci, che punta ad accelerare il processo per la nascita della nuova realtà amministrativa. La fusione, infatti, da settimane è al centro del dibattito politico ed istituzionale dopo gli incontri avuti anche a Roma dalla delegazione guidata dal senatore D'Alfonso per avere rassicurazioni sullo stanziamento dei fondi necessari per la nascita del nuovo Comune e l'iter burocratico da seguire. Camplone si dice soddisfatto in quanto finalmente si passa da una fase di improvvisazione che ha caratterizzato il progetto fino ad ora, a quella della programmazione concreta:

"Auspichiamo che questa iniziativa venga immediatamente e senza tentennamenti condivisa dai comuni di Spoltore e Montesilvano. Sarebbe il primo segnale positivo e concreto della loro attività nell'ambito Nuova Pescara dopo tanti, troppi anni persi. La richiesta congiunta dei tre comuni, nei confronti della Regione Abruzzo, per l'erogazione dei primi 300mila euro del contributo straordinario per la fusione è stato a lungo caldeggiato dall'associazione Nuova Pescara."

La costituzione di un ufficio comunale dedicato esclusivamente alla fusione, prosegue Camplone, è un'ottima iniziativa e dovrà sovrintendere e coordinare tutte le attività necessarie per attuare la legge regionale approvata dal consiglio abruzzese sulla Nuova Pescara:

"Ottima anche la voce che riguarda il Pnrr: la creazione di un Ufficio di coordinamento dei progetti è indispensabile per dare incisività alle attività atte ad accedere ai consistenti finanziamenti". Sull'argomento si era espresso qualche giorno fa il sindaco di Montesilvano e attuale presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, in particolare sulla possibilità che la nascita della Nuova Pescara venga rinviata al 2027, ribadendo che da parte dei tre sindaci coinvolti non c'è mai stata alcuna volontà di ostruzionismo rispetto alla fusione, ed ha annunciato da parte della Provincia la convocazione di un tavolo permanente con le tre amministrazioni comunali allargato a figure tecniche, professionali e del mondo accademico che possano lavorare per arrivare alla nascita del nuovo Comune da oltre 200 mila abitanti.