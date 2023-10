Sigismondi (Fratelli d'Italia): "Raddoppiano gli iscritti in Abruzzo con il tesseramento 2023"

Fratelli d'Italia ha raddoppiato il suo numero di iscritti in Abruzzo con la campagna di tesseramento 2023.

A fornire il quadro è il senatore e segretario regionale del partito di Giorgia Meloni, Etelwardo Sigismondi.



«Continua la crescita di Fratelli d'Italia in Abruzzo, dato che si apprezza anche dai risultati del tesseramento. Il 30 settembre scorso», evidenzia Sigismondi, «infatti, è stata conclusa con successo la prima fase del tesseramento e, sebbene il conteggio sia ancora in corso, appare già chiaro come in Abruzzo ci si appresti a raddoppiare il numero degli iscritti rispetto all'anno passato».

Poi Sigismondi aggiunge: «Una evidenza importante frutto del lavoro svolto negli anni per radicare il partito nei territori e riflette l'apprezzamento degli abruzzesi nei confronti dell'attività del governo Meloni e della Giunta Marsilio, traducendosi in un entusiasmo crescente nel partecipare al progetto di Fratelli d'Italia. Questo significativo risultato in Abruzzo premia l'impegno costante di tutta la nostra classe dirigente, a cominciare dai vicecoordinatori regionali Guido Liris e Guerino Testa, e dai coordinatori provinciali Pierluigi Biondi dell'Aquila, Stefano Cardelli di Pescara, Marilena Rossi di Teramo e Antonio Tavani di Chieti. Non possiamo dimenticare il contributo fondamentale dei nostri consiglieri regionali e della classe dirigente locale del partito che, con la loro dedizione quotidiana, hanno contribuito in modo incisivo alla crescita del nostro movimento. Il dato assume una rilevanza ancora maggiore in vista delle prossime elezioni regionali, poiché dimostra come Fratelli d'Italia sia sempre più il punto di riferimento degli abruzzesi».