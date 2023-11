Marinelli (Pd) sull'incontro del G7 a Pescara: "Tentativo di nascondere marginalizzazione Abruzzo"

«Tentativo di nascondere marginalizzazione Abruzzo».

Così commenta Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd Abruzzo, l'annuncio fatto dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, relativo all'organizzazione a Pescara di uno dei vertici del G7 in programma nel mese di settembre del 2024.



«La pompa magna che accompagna l’annuncio di una riunione tra quelle del G7 a Pescara da parte del governo e del presidente Marsilio è un'arma di distrazione di massa, un goffo tentativo di nascondere la realtà», pensa Marinelli, «l’Abruzzo, come conseguenza delle scelte e delle mancate scelte dei governi nazionale e regionale, è marginalizzato. Gli investimenti in infrastrutture che altrove nel nostro Paese sono crescenti da noi sono stati solo annunciati, o meglio è stato annunciato che non ci sono, le politiche su sanità, istruzione, sociale, lo sciagurato progetto di legge Calderoli sull'autonomia differenziata penalizzano l’Abruzzo e tutto il Mezzogiorno».