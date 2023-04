Al via il progetto “Inclusion of diversity” per facilitare l'incontro fra le aziende e le persone svantaggiate e fragili

Presentato in sala consiliare a Pescara giovedì 27 aprile il progetto “Inclusion of diversity” . Si tratta di un'iniziativa di formazione organizzata dal Consorzio di cooperative sociali “Impresa & Sociale” di Pescara ed è patrocinato dall'amministrazione comunale.

Il Consorzio, in collaborazione con l’Entu ( Ente bilaterale per il turismo Abruzzo) e l’Ebter (Ente bilaterale per il terziario Abruzzo ) ha realizzato questo progetto di inclusione sociale che ha l’obiettivo di facilitare l’incontro tra le aziende e i soggetti fragili e svantaggiati. Il progetto è sostenuto anche dalla Provincia di Pescara e dai Comuni di Montesilvano e San Giovanni Teatino. Il Corso di formazione, destinato ai dipendenti delle aziende che desiderano diventare “Tutor d’inclusione”, si terrà il 2, 4, 9 e 11 maggio nell’hotel Villa Maria di Francavilla al Mare. Si tratta dell'ennesima iniziativa legata alle politiche sociali, che punta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro delle persone che, in varie modalità, hanno disabilità e problemi di varia natura e che fino ad ora spesso erano rimaste fuori dal mondo del lavoro attivo, con conseguenze non solo economiche ma anche psicosociali.