Scontro bus-auto in viale Marconi, il Comune dà la colpa al conducente del mezzo pubblico

In una nota il Comune di Pescara commenta quanto accaduto nel pomeriggio all’altezza di una rotatoria di viale Marconi, con un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo di trasporto pubblico della Tua e un'auto privata.

Ebbene, l’amministrazione precisa che "l’utilizzo delle corsie preferenziali per il trasporto pubblico presenti all’interno delle rotatorie già realizzate lungo viale Marconi è possibile solo a seguito di specifica ordinanza comunale e comunque non prima dell’attivazione dei cosiddetti semafori intelligenti e quindi della segnaletica verticale e orizzontale prevista"; di conseguenza, l’episodio verificatosi oggi "è da ascrivere all’esclusiva iniziativa del conducente del mezzo pubblico, che ha agito in assenza delle su indicate autorizzazioni".