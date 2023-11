Sola (M5S) si scaglia contro gli incentivi per adottare cani: “Misura che mercifica animali in difficoltà”

Il consigliere comunale del M5S Paolo Sola si schiera contro la delibera di giunta che stanzia un contributo economico di 1.100 euro all'anno per ogni cittadino che vorrà adottare un ospite del canile di via Raiale entro il 31 dicembre, parlando di "un provvedimento superficiale e diseducativo, che va tutt'altro che nella direzione di tutelare davvero l'interesse dei nostri cani, con il rischio di attirare persone interessate solo ad un vantaggio economico, e dimostra una volta di più come questa amministrazione non abbia la minima idea di quali siano le condizioni degli animali in via Raiale".

Sola ricorda che "molti di quegli animali vengono già da storie di violenza e maltrattamenti e sono impegnati in percorsi di recupero e trattamenti farmacologici molto delicati che li rendono, già in condizioni normali, difficilmente adottabili. Pensare di utilizzare la leva economica per incentivare adozioni così complesse lascia senza parole e dà la misura dell’interesse e della preparazione dell’assessore Di Nisio verso le questioni del mondo animale. E in ogni modo la possibilità da parte dei cittadini di fare richiesta di contributo, e quindi di adozione, entro il 31 dicembre cozza con l’intenzione già dichiarata dall’amministrazione di voler procedere con il trasferimento dei cani a Civitella già entro il mese di novembre”.

Contributi economici che, per Sola, "oltre a rappresentare una mercificazione di animali in difficoltà finirebbero con l’essere una spesa molto più alta dei soli 15mila euro che basterebbero a ottenere un’autorizzazione sanitaria, seppur temporanea, del rifugio di Via Raiale, consentendo ai suoi ospiti di proseguire lì la loro permanenza e le loro cure fin tanto che non sarà pronto un nuovo rifugio altrove. L’ennesima contraddizione di una vicenda vergognosa che ci impegneremo fino all’ultimo giorno per cercare di scongiurare".