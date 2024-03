Inaugurato l'urban box in piazza della Rinascita in sinergia fra il Comune e l'università d'Annunzio

Diventa realtà, con l'inaugurazione avvenuta sabato 23 marzo, la collaborazione fra il Comune di Pescara e l'università d'Annunzio per la gestione dell'urban box in piazza della Rinascita. Presenti al taglio del nastro fra gli altri il sindaco Carlo Masci, l'assessore Alfredo Cremonese e il magnifico rettore Liborio Stuppia.

L'assessore Cremonese, da noi contattato, ha spiegato:

"Il progetto è stato fortemente voluto dal sottoscritto per il Comune di Pescara e dalla docente Augusta Consorti per l'ateneo che ha proposto per prima questa idea. Si tratta di una collaborazione destinata a crescere, ricordando che il Comune continuerà ad utilizzare l'urban box per l'informazione turistica estiva, mentre per il resto dell'anno sarà utilizzato dall'ateneo. Dunque l'urban box per la prima volta sarà aperto tutto l'anno, un punto di informazione didattica con la presenza di tanti ragazzi. Prende vita in maniera definitiva questo luogo con una funzionalità specifica. Si tratta del primo di una serie di collaborazioni e attività fra Comune e ateneo, con l'organizzazione in futuro di eventi e iniziative. Diamo una valenza turistica e informativa ad una struttura che si trova nel centro della città. Sono già stati installati due pannelli elettronici con video che riguardano la città e l'università, e daranno anche informazioni di utilità pubblica".