Installato l'impianto fotovoltaico sul tetto della scuola Fabbiani di Città Sant'Angelo

Proseguono spediti i lavori di riqualificazione della scuola Fabbiani di Città Sant'Angelo. Nei giorni scorsi, ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, è stato installato l'impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio, che rientra negli importanti interventi da 600 mila euro finanziati tramite il fondo Kyoto.

In questo modo, oltre a poter utilizzare energia autoprodotta e dunque azzerare l'inquinamento, ci sarà anche un notevole risparmio in termini economici per l'ente comunale. Fra gli interventi previsit anche la sostituzione di alcuni infissi, l'inserimento di un cappotto termico e la sistemazione dell'impianro di ventilazione e di illuminazione. Interventi anche sulla struttura con la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico al fine di garantire la massima tranquillità agli alunni, ai genitori e al personale scolastico. Sempre per la scuola Fabbiani, il Comune realizzerà anche la nuova mensa grazie a un fondo di 47 mila euro.