Dopo 17 anni di nuovo illuminata la Stele dannunziana, ma nessuna riqualificazione dell'opera gravemente degradata [VIDEO]

Un video per mostrare la Stele dannunziana di nuovo illuminata dopo 17 anni e rivendicare anche la riqualificazione del teatro che pure del Vate porta il nome. Il sindaco Carlo Masci mostando un suggestivo video della nuova illuminazione di quella Stele realizzata per celebrare il centenario della nascita di d'Annunzio, parla di una Pescara “sempre più a colori” e di un'opera che "tornerà a essere un riferimento delle notti dei pescaresi", ma a ribattergli con un caustico "speriamo che non crolli sotto le luci" è il consigliere comunale del Pd Marco Presutti.

Questo perché, denuncia, si è pensato alle luci, ma non alla riqualificazione dell'opera dato che dei 600mila euro necessari per rimettere letteralmente in sesto quel simbolo della città che con un emendamento approvato il centrosinistra chiedeva fossero reperiti coinvolgendo Regione e fondazione Pescarabruzzo, traccia non ce ne sarebbe.

La polemica il consigliere dem l'ha sollevata a margine della conferenza stampa con cui l'opposizione ha denunciato l'assenza della convenzione che dovrebbe garantire la riapertura de Le Naiadi con un affidamento diretto e nei confronti di una gestione regionale ritenuta sbagliata su cui, ha sottolineato il consigliere comunale Francesco Pagnanelli, a sconcertare è proprio il silenzio del sindaco. Cosa di cui non stupirsi ha detto Presutti, citando proprio quel video pubblicato dal sindaco e ricordando quell'impegno secondo il quale, questo fu riferito dai consiglieri di centrosinistra, alla manutenzione straordinaria si dovrebbe provvedere entro il 2024.

Questo perché di tempo non ce n'è almeno stando allo studio di fattibilità già esistente. Uno studio che parla di “evidente stato di degrado” e “stato di abbandono” per cui vi è “la necessità di intervenire con sollecitudine con opere di manutenzione straordinaria che consentano la messa in sicurezza, l'arrestarsi dello stato di avanzato degrado e il nuovo decoro di un'opera pensata e realizzata in onore di uno dei più grandi personaggi del territorio di rilevanza internazionale”.

L'appello dunque è che oltre alla forma si pensi anche alla sostanza, che quei fondi si trovino e che la Stele venga non solo illuminata, ma anche riqualificata. Il 16 settembre intanto, la Stele si illuminerà di verde in occasione della giornata nazionale Sla (Sclerosi laterale amiotrofica).