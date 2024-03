A circa 18 mesi dall'apertura arriva l'illuminazione nella rotatoria sulla statale 151

A distanza di circa 18 mesi dall'inaugurazione, è stata da qualche giorno attivata l'illuminazione pubblica nella rotatoria lungo la statale 151 a Loreto Aprutino. La rotatoria era stata realizzata nell'autunno 2022, e si trova fra contrada Sablanico e contrada Collefreddo, e fin dalle prime settimane diversi cittadini lamentavano la mancanza di sicurezza nelle ore notturne proprio per l'assenza delle luci.

Del caso si era occupato anche il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che aveva scritto all'Anas (ente competente in quel tratto stradale) nel settembre 2023 per chiedere proprio l'attivazione dell'illuminazione pubblica al fine di evitare possibili incidenti notturni e si era detto pronto a presentare un'interrogazione in consiglio regionale. Lo stesso Blasioli qualche giorno fa è tornato sul posto per scattare una fotografia con tutti i lampioni di ultima generazione accesi.