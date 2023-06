La denuncia di Giampietro (Pd): "I terreni comunali dei Colli lasciati in abbandono, i cittadini si sono dovuti rivolgere alla Asl"

“Forse come punizione per aver protestato contro l’autovelox di via di Sotto, la giunta Masci ha lasciato in stato di abbandono i terreni comunali a due passi da case e scuole dei Colli, non ha dato seguito alle tante richieste di intervento ed ha costretto diversi cittadini esasperati a rivolgersi alla Asl affinché il Comune intervenisse. E non è neppure bastato: in via di Sotto il Comune è intervenuto solo dopo il secondo ‘richiamo’ da parte della Asl, mentre si sta aspettando ancora l’esecuzione di altri interventi segnalati dalla stessa Azienda sanitaria locale”.

A denunciare quanto sarebbe avvenuto in alcune vie della zona Colli è il capogruppo comunale del Pd Piero Giampietro per il quale “è incredibile che i cittadini siano costretti a rivolgersi all’autorità sanitaria perché la giunta comunale ormai è completamente sorda e immobile”.

Secondo quanto riferisce l'esponente d'opposizione “i cittadini di via di Sotto e di Salita Tiberi, ma anche di via Colle Innamorati, a più riprese hanno chiesto aiuto alla giunta preoccupati non solo per l’invasione di rettili, topi e insetti, ma anche per il rischio incendi al momento del rialzo delle temperature. Parliamo – spiega - di terreni di proprietà comunale prossimi a case, uffici, negozi, scuole, in condizioni decisamente peggiori rispetto a molti terreni privati”.

“In via di Sotto, dopo il primo atto di maggio con cui la Asl ha invitato il Comune alla pulizia, la giunta Masci ha fatto orecchie da mercante costringendo i cittadini a rivolgersi una seconda volta al servizio di prevenzione dell'Azienda sanitaria che a giugno non ha potuto far altro che rilevare il permanere dello stato di abbandono – incalza Giampietro -. Il Comune si è mosso solo dopo il secondo esposto, mentre si attende ancora una risposta a seguito della nota Asl relativa a Salita Tiberi dove la situazione è molto preoccupante. I cittadini sono stati costretti a rivolgersi alla Asl dopo le continue richieste di intervento avanzate al Comune, ma ormai la giunta è ferma e di fronte a queste inefficienze e addirittura al mancato rispetto di ‘prescrizioni’ dell'Azienda stessa, è del tutto evidente che sia di gran lunga meglio il commissariamento dell’ente per un rapido ritorno alle urne”.