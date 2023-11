Giampietro (Pd) insoddisfatto sulla risposta all'interrogazione per piazza Iotti: "Servono certezze sulla videosorveglianza"

Servono certezze per i cittadini e i commercianti di piazza Nilde Iotti e della zona sui tempi per l'installazione delle telecamere di sorveglianza. A dirlo il capogruppo del Partito Democratico Piero Giampietro a seguito della risposta avuta dall'amministrazione comunale in merito alla richiesta di informazioni sulle procedure per ottenere la videosorveglianza nella piazza dove si registrano da mesi atti vandalici e problematiche di sicurezza più volte denunciate dai residenti:

“La risposta ricevuta oggi all’interrogazione che ho presentato in consiglio comunale è insufficiente: vi è scritto che l’installazione di telecamere collegate al sistema comunale di videosorveglianza in piazza Nilde Iotti é ‘ipotizzabile’ entro il 2023, ma non ci sono certezze visto che siamo ormai a poche settimane dalla fine dell’anno. È indispensabile invece dare certezze ai cittadini ed agli esercenti della piazza, che stanno subendo quotidianamente atti di vandalismo, abbandono e speranze tradite”.

Giampietro ha poi ricordato che il cantiere fermo dovuto al fallimento della società privata con cui il Comune ha firmato una convenzione, ha portato a questa situazione:

"Nel frattempo la piazza subisce incursioni quotidiane di vandali che hanno reso inutilizzabili gli spazi comuni e pericolosi i locali commerciali e i parcheggi sotterranei non ancora completati. Abbiamo chiesto le telecamere ma la vaghezza degli impegni del Comune va superata: senza telecamere e senza maggiore vigilanza il quartiere non potrà mai vivere la piazza in sicurezza. Sono necessari tempi certi e impegni precisi”.