Giampietro (Pd) e il centrosinistra sugli eventi natalizi: "Spesi 320 mila euro, ma per le tariffe delle mense i soldi non c'erano"

Il sindaco Carlo Masci dovrà dare spiegazioni sulla spesa di 320 mila euro per gli eventi natalizi. A dirlo Piero Giampietro, capogruppo comunale del Partito Democratico da noi raggiunto in merito alle polemiche per la spesa dei due eventi (31 dicembre Umberto Smaila e 1 gennaio 2024 i Pooh) principali del cartellone natalizio sollevate dal centrosinistra e da tutta l'opposizione:

"Premettiamo che gli eventi portano beneficio alla città e alla sua economia, anche se andrebbero programmati con anticipo. Per le strutture ricettive infatti è fondamentale avere già un calendario delle iniziative che possano permettere agli utenti e ai turisti di prenotare in anticipo i pernottamenti. Gli eventi vanno sponsorizzati settimane prima, basta vedere il caso di Rimini che già da un mese ha annunciato quali artisti si esibiranno per la fine dell'anno. Detto questo, il vero problema su cui il sindaco Masci dovrà dare spiegazioni è un altro: si sono spesi 320 mila euro quando fino a un mese fa si è detto alle famiglie che erano inevitabili gli aumenti per le tariffe delle mense in quanto non c'erano soldi in bilancio per compensare i maggiori costi. Spiegazioni che, oltre al consiglio comunale, Masci dovrà dare soprattutto alle famiglie dei pescaresi che, passato il capodanno e le feste, si ritroveranno un vero e proprio salasso per il pagamento delle rette delle mense. Una contraddizione inaccettabile: o ai genitori sono state dette mezze verità, oppure il sindaco e la giunta abbiano il coraggio di dire che si è voluto investire sugli eventi a discapito del servizio delle mense. Soldi che prima non c'erano che ora sono apparsi per altre voci di spesa, che ribadiamo sono importanti ma vanno bilanciate anche in base alle problematiche della città. "