Sì al gemellaggio con uno o più comuni dell'Emilia Romagna: la città al fianco delle popolazioni colpite dall'alluvione

Sì al gemellaggio con uno o più Comuni dell'Emilia Romagna al fine di sostenere iniziative concrete per aiutare nella gestione dell'emergenza, ma anche per dare il proprio contributo nella programmazione degli interventi necessari a far sì che possano ripartire.

Ha ottenuto il “sì” unanime del consiglio comunale la mozione della consigliera Pd Stefania Catalano che ha chiesto un impegno concreto al sindaco e la giunta per sostenere le popolazioni colpite dalla catastrofe dell'alluvione. Una mozione con cui si chiede anche di avviare una raccolta fondi per sostenere le popolazioni piegate dai fenomeni devastanti frutto, sottolinea Catalano, di quei cambiamenti climatici che devono vedere anche le amministrazioni in prima linea.

Nel ricordare che in Emilia Romagna l'alluvione ha portato all'evacuazione di 10mila persone con frane che hanno interessato circa 60 comuni a causa dell'esondazione di 23 fiumi della regione, l'esponente dem esprime “grande soddisfazione l'approvazione all'unanimità della mozione. Oltre ad avviare una specifica raccolta fondi e a dimostrare vicinanza ai cittadini, diventa essenziale promuovere l'adozione di uno o più comuni dell'Emilia Romagna avviando una fattiva interlocuzione per la realizzazione di un programma di interventi atti a gestire l'emergenza, visto anche il rischio di diffusione di epidemie – sottolinea , e per favorire la ripartenza economica. L'Emilia Romagna è in ginocchio soprattutto nella filiera agroalimentare e nel turismo e noi abbiamo potenzialità e risorse da donare”.