Previsti 180mila euro di fondi regionali per la realizzazione di un gattile a Cepagatti

Stanziate risorse regionali per realizzare un gattile a Cepagatti.

«Nell’ultima legge di bilancio ho chiesto e ottenuto di impegnare 180 mila ero per un’idea progettuale che riguarda la tutela del benessere degli animali: la realizzazione di un gattile nel comune di Cepagatti che potrà servire non solo i comuni della provincia di Pescara, ma anche delle aree limitrofe», fa sapere Barbara Stella, consigliera regionale del M5s.

L'esponente pentastellata poi aggiunge: «La sua realizzazione rappresenta una soluzione vincente per affrontare una questione complessa, non solo dal punto di vista etico ma anche sanitario. Il numero di gatti randagi nelle nostre città è aumentato negli ultimi anni e purtroppo anche gli abbandoni, esponendo questi animali a pericoli di ogni genere. Un gattile, oltre a essere un ambiente sicuro e protetto per i gatti randagi e abbandonati, può offrire loro un rifugio caldo, cibo e le cure veterinarie necessarie, assicurando sia il controllo del randagismo che il controllo sanitario delle malattie trasmissibili ad altri animali domestici o persino agli esseri umani. Un gattile può diventare un punto di riferimento importante per tanti volontari che cercano uno stallo temporaneo per i gatti di cui si prendono cura, promuovendo azioni per l’adozione consapevole. È necessario, inoltre, contribuire a ridurre la sovrappopolazione di gatti randagi, riducendo il numero di cuccioli che nascono nelle strade e che spesso, purtroppo, non sopravvivono. La creazione di un gattile non è solo una questione di gestione degli animali randagi, ma anche di igiene urbana e di coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione, perché promuove un senso di responsabilità e solidarietà dei cittadini nei confronti degli animali».