Pettinari dopo il furto negli uffici della Regione: "Urgente servizio di vigilanza"

Un servizio di vigilanza urgente negli uffici della Regione Abruzzo in via Catullo a Pescara.

È quello che chiede il vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari, dopo il furto messo a segno la scorsa notte.

I malviventi, infatti, sono tornati a colpire nel fine settimana, dopo che «già nelle scorse settimane», spiega Pettinari, «avevamo denunciato la situazione, con una lettera indirizzata al presidente e anche al direttore della giunta regionale, al direttore regionale del dipartimento Infrastrutture e Trasporti e il dipartimento Agricoltura di via Catullo a Pescara. Oltre a segnalare le difficili condizioni in cui sono costretti a lavorare i dipendenti della giunta regionale in servizio nel dipartimento Infrastrutture-Trasporti e il dipartimento Agricoltura siamo tornati a chiedere l'installazione di un servizio urgente di vigilanza».

«Alla luce di quanto rappresentato», si legge nella lettera partita dagli uffici della vicepresidenza, «si ritiene non più rinviabile la messa in sicurezza degli ingressi dei due dipartimenti Infrastrutture-Trasporti e Agricoltura, pertanto, si chiede alle Ss.Ll., ciascuno per la propria competenza, che vengano presi al più presto i necessari provvedimenti per l’istituzione di un servizio di vigilanza che abbia l’obbligo di controllare gli accessi all’interno degli uffici effettuando un servizio di sorveglianza e controllo». «E questo perché a oggi effettivamente, gli uffici regionali di via Catullo, risultano privi di qualsiasi forma di controllo, rendendo agevole l'accesso a chiunque, malintenzionati compresi, che si ritrovano spesso all'interno degli uffici, rubando portafogli e altri beni trovati nei cassetti o sulle scrivanie. Un via vai continuo, dunque, a qualsiasi ora di giorno e di notte, così come avvenuto in questo fine settimana, quando i ladri sono tornati in azione, introducendosi all'interno degli uffici, dopo aver forzato la porta d'ingresso, distruggendo armadi e scrivanie e portando via un pc portatile di un dirigente. I dipendenti sono esausti», denuncia Pettinari, «non possiamo più far finta che sia tutto a posto, ma dobbiamo subito intervenire creando i giusti presupposti per ristabilire un clima di serenità in questi uffici».