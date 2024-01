Frattarelli (Sclocco Sindaco) sui nuovi mercati rionali: "Un flop annunciato" [FOTO]

Un flop annunciato da tutti i punti di vista, secondo il consigliere Mirko Frattarelli capogruppo di Sclocco Sindaco, il primo giorno dei tre nuovi mercati rionali che hanno sostituito quello sulla strada parco. Secondo Frattarelli, infatti, ambulanti sgomenti e pochissimi cittadini in strada per fare la spesa:

"Un mercoledì traumatico per i piccoli commercianti, che ancora scossi per lo sfratto dalla strada parco, questa mattina si sono ritrovati nelle tre aree assegnate, nella più totale solitudine. Poche, pochissime persone nei mercati. Tanti disagi in via Diaz, dove la presenza della scuola e l'ingresso dei piccoli studenti ha creato del caos prevedibile, oltre all'enorme traffico prodotto che ha bloccato tutto il quartiere.

Solidarietà va data invece a tutti i commercianti, a tutti gli ambulanti che vivono di questo lavoro e si ritrovano da oggi a veder dimezzati i loro incassi a causa delle scelte folli prodotte da questa amministrazione comunale che ha dimostrato inefficienza e superficialità. Senza contare la merce invenduta e deperibile che tanti ambulanti saranno costretti a smaltire, perdendo così denaro e tempo di lavoro.

Aver soppresso il mercato sulla strada parco ha oggettivamente messo all'angolo un intero settore commerciale ed economico che da oggi inizierà a soffrire perché le nuove location individuate sono difficili da raggiungere e soprattutto perché non abbracciano le zone dei clienti storici che hanno reso negli anni il mercato della strada parco un vero fiore all'occhiello.

Il tracciato della strada parco era ed é ancora idoneo per ospitare il mercato. La lunga fase dei collaudi che attende il mezzo, avrebbe permesso ancora per tanto tempo lo svolgimento del mercato stesso. Questa accellerazione senza senso da parte della Tua e del comune di Pescara di cominciare a tutti i costi le procedure di elettrificazione,ha prodotto solo disagi, sia ai commercianti che ai cittadini ed utenti."

Secondo Frattarelli però a questo caos si può ancora porre rimedio:

"Sindaco e assessore al commercio si rechino mercoledì prossimo nei tre mercati. Ascoltino i cittadini e gli ambulanti e capiranno che la decisione presa ha creato solo danni, sia all'economia dei piccoli commercianti, che alla socializzazione delle tante famiglie e dei tanti anziani che ogni mercoledì affollavano il mercato lungo la strada parco, sia per incontrarsi che per fare acquisti sostenibili. Sommato a tutto questo, va sottolineato anche il danno erariale a scapito del comune che perde cospicui incassi dai parcheggi a pagamento sia in via Spiga che nel parcheggio di fronte il Bingo. "