Frattarelli (Sclocco sindaco) sulla notte dei saldi in via Cavour: "Un evento senza precedenti nato dal basso e sostenuto dalle istituzioni"

Un successo senza precedenti per un'iniziativa popolare partita dal basso. A dirlo il consigliere comunale di centrosinistra Mirko Frattarelli che commenta la notte dei saldi in via Cavour, l'evento che si è tenuto venerdì 9 settembre e che ha visto un grande successo in termini di presenze:

"Circa 2.000 persone hanno affollato la strada per partecipare alla prima "notte di Cavour". Una iniziativa meravigliosa, nata da una chiacchierata di fine luglio tra me e Salvatore della pasticceria caffetteria pizzeria "Sucré Salé". In pochi giorni siamo riusciti a raccogliere adesioni e a fare squadra con gran parte dei commercianti della via, che mai avevano visto così tanta partecipazione in una sera di fine estate Una iniziativa popolare nata veramente dal basso, poi sostenuta anche dal comune e dalla regione Siamo stati la dimostrazione che insieme si può fare tanto, anche in zone molto spesso dimenticate. Centinaia di bambini, famiglie, anziani. Un fiume incredibile di cittadini gioiosi"

Frattarelli ha concluso:

"Vedere le persone riappropriarsi a pieni polmoni della strada e del proprio quartiere é stata per tutti una sensazione di libertà meravigliosa che sicuramente replicheremo. La città e i suoi cittadini ne hanno bisogno Ringrazio di cuore tutte le attività commerciali che hanno aderito. Le istituzioni, i cittadini, i musicisti con la loro arte e chi ha intrattenuto i più piccoli già dal tardo pomeriggio. É solo l'inizio."