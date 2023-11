Frattarelli (Sclocco sindaco) sulla biglietteria del terminal bus: "Caos nelle ore di punta, è troppo piccola"

Il capogruppo della lista "Sclocco sindaco" di centrosinistra Mirko Frattarelli interviene in merito al problema segnalato da diversi utenti, del sovraffollamento della biglietteria presente nel terminal bus della vecchia stazione. Soprattutto nelle ore di punta, sarebbe praticamente inagibile per le troppe persone che si concentrano all'interno rendendo a volte impossibile la richiesta di biglietti o altri servizi:

"Intervengo in merito alle condizioni drammatiche del terminal bus di Pescara. In maniera specifica l'area adibita alla biglietteria nelle ore di punta diventa un carnaio e le persone molto spesso sono costrette a fare la fila fuori dalla piccola struttura. Una condizione indecente per tutti quei cittadini che intendono usufruire dei servizi del terminal. Ci sono troppi operatori all'interno del piccolo box, per una utenza invece che va aumentando sempre di più. Tua, Prontobus, Di Carlobus, Marinobus, Federico bus, Clickbus, Satam, Ferrovie del Gargano, più i servizi e gli uffici di Pescara Multiservice. Un caos di linee ed informazioni che richiama una utenza enorme e a cui bisogna trovare una soluzione ed una location comoda, civile e funzionale."

Frattarelli aggiunge che, in caso di maltempo, i cittadini che attendono i mezzi pubblici per Roma o altre località non hanno possibilità di ripararsi:

"Questo crea un disagio enorme, indegno in un paese civile. Insomma, un'area da ripensare subito. Non si può attendere la riqualificazione dell'area di risulta. Gli uffici posti sotto ai due grandi ex silos presenti davanti la biglietteria, potrebbero essere importanti e risolutivi per rendere ordinati e sicuri i servizi inerenti sia i trasporti pubblici che privati. Invito il sindaco e l'assessore competente a mobilitarsi per rendere finalmente dignitosa l'area biglietteria del terminal bus, che ogni giorno viene raggiunta da migliaia di persone, e che dovrebbe essere accogliente e sicura."