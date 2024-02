Francavilla non ci sta e annuncia una protesta davanti la sede pescarese dell'Anas per la galleria di San Silvestro

Il Comune di Francavilla scende in piazza con i cittadini per chiedere risposte sul ripristino della galleria San Silvestro. E lo fa con l'annuncio del sindaco Luisa Russo sui social di una manifestazione che si terrà lunedì 4 marzo dalle 11 davanti alla sede dell'Anas in via Raffaello 44 a Pescara:

"Non avendo ancora ricevuto risposte puntuali alle nostre istanze, abbiamo deciso di organizzare per lunedì mattina, 4 marzo alle ore 11, una manifestazione pubblica presso gli uffici dell’Anas per far sentire la nostra voce e chiedere interventi concreti sulla vicenda della galleria San Silvestro e sul disagio che sta arrecando alla nostra comunità. Vi chiediamo di partecipare con noi: ci vedremo alle 9:45 alla stazione di Francavilla e ci recheremo in treno alla stazione di Pescara Centrale, per arrivare in via Raffaello 44, sede di Anas. Chi vuole può recarsi autonomamente in via Raffaello alle 11

Chi ha il compito di muovere tutti i tasselli affinché si arrivi alla riapertura di questa arteria fondamentale deve riuscire a comprendere quanto questo problema stia peggiorando la vita quotidiana di noi cittadini francavillesi e di quelli dei paesi limitrofi."

Ricordiamo che proprio due giorni fa il ministro Matteo Salvini, durante l'incontro sui progetti e le infrastrutture in Abruzzo tenuto all'Aurum, aveva fatto sapere che proprio con l'Anas si era concordato di riuscire a riaprire la galleria entro l'estate.