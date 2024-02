Per la frana di via Boccaccio il Comune di Manoppello stanzia altri 100mila euro: sarà realizzata anche una piazzetta [FOTO]

Salgono a 721mila gli euro a disposizione del Comune di Manoppello per la messa in sicurezza e il consolidamento della frana di via Boccaccio. Lo fa sapere l'amministrazione comunale spiegando che è stata la stessa a stanziare con propri fondi gli ulteriori 100mila euro che si aggiungono agli oltre 600mila finanziati dalla Regione, utili a portare a termine il completamento il lavoro avviato a giugno 2023 e dove un primo intervento era stato già fatto nel 2005. Un ulteriore intervento dunque che consentirà anche di avere una piazzetta.

Un'area quella di via Boccaccio dove vivono diverse famiglie e dove, come detto e come ribadisce l'amministrazione, si è già intervenuto per mitigare il rischio idrogeologico di parte del versante orientale del centro storico che ha permesso anche un ampliamento della sede stradale proprio grazie ai fondi regionali.

“Con questo ulteriore investimento, deliberato in giunta alcune settimane fa – sottolinea il sindaco Giorgio De Luca – il Comune interviene con fondi propri per la sistemazione definitiva di via Boccaccio. I lavori per un importo di 100 mila euro complessivi, prevedono il posizionamento di una ringhiera a protezione, la sistemazione del fondo stradale e di una piccola area ad adibire a piazzetta e altri

piccoli interventi di miglioria”.