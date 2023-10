Forza Italia sceglie Roberto Ruggieri come nuovo coordinatore cittadino per Città Sant'Angelo

È Roberto Ruggieri il nuovo coordinatore cittadino di Città Sant'Angelo per Forza Italia. Lo fanno sapere il coordinatore regionale Nazario Pagano e il coordinatore provinciale Lorenzo Sospiri. Una nomina che rientra nella riorganizzazione in atto del partito che ha lo scopo, si legge nella nota diffusa, “di favorire un maggiore radicamento nella provincia di Pescara”.

Una nomina quella di Ruggieri cui si guarda anche in vista di due importanti appuntamenti elettorali: le regionali del 10 marzo 2024 e le comunali di Città Sant'Angelo in programma a giugno.

Una lungo curriculum politico quello del neo coordinatore cittadino che nel centrodestra milita da quindici anni. È stato consigliere comunale a Città Sant’Angelo e nel 2014 ha accettato la candidatura a sindaco. Ha inoltre maturato una significativa esperienza in qualità di assessore ai Lavori pubblici presso la Provincia di Pescara per un quinquennio.

“Esprimo sinceri ringraziamenti al coordinatore regionale Nazario Pagano e al coordinatore provinciale Lorenzo Sospiri per aver riposto in me questa fiducia, di cui sento profondamente la responsabilità – dichiara Ruggieri -. Accolgo questo nuovo incarico con la stessa dedizione che mi ha sempre contraddistinto nel mio percorso politico. La mia ambizione è quella di contribuire attivamente alla ricostruzione di un partito solido e credibile, non solo a Città Sant’Angelo, ma in tutto il territorio di competenza”.