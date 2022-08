Forza Italia apre la campagna elettorale con l'inaugurazione della nuova sede regionale

Forza Italia ha aperto oggi pomeriggio la campagna elettorale con l'inaugurazione della sua nuova sede regionale, in via Carducci 83, a Pescara. All’incontro erano presenti, oltre al coordinatore regionale Nazario Pagano e all’onorevole Antonio Martino, sindaci e amministratori da tutto l’Abruzzo e i dirigenti locali di Forza Italia: tra questi Muro Febbo, Daniele D’Amario, Carlo Masci, Lorenzo Sospiri, Simone Angelosante e Manuele Marcovecchio.

Il coordinatore nazionale, Antonio Tajani, è intervenuto in collegamento, dichiarando: “Inutile andare a cercare terzi poli litigiosi e confusi, il voto utile sarà quello dato a Forza Italia che sarà l’elemento moderato, credibile, affidabile e responsabile del centrodestra”.

Anche per il coordinatore regionale, Nazario Pagano, “il voto per Forza Italia è un voto per chi ha già dimostrato di saper governare con responsabilità e serietà comuni, regioni e l’intero Paese. Il valore aggiunto di Forza Italia è esattamente questo, quello degli amministratori locali, dei tanti consiglieri comunali, degli assessori e dei tantissimi sindaci che oggi a Pescara sono arrivati da ogni angolo della regione: da Montorio al Vomano a Tagliacozzo, ad Atessa, a Vasto e persino da San Buono. Persone abituate ad avere contatti con la gente e trovare soluzioni ai loro problemi. Questo sarà il motivo del successo di Forza Italia alle prossime elezioni politiche”.

Per il segretario provinciale, Lorenzo Sospiri, “le elezioni del 25 settembre le possiamo e dobbiamo vincere, c’è tanto da lavorare, c’è molto da fare, dobbiamo parlare con tutti e spiegare e raccontare cosa farà Forza Italia per il Paese. Sicuramente l’inaugurazione di una nuova sede è un buon inizio e la numerosa partecipazione odierna di tutti i nostri amministratori, arrivati da ogni parte della Regione testimonia la qualità e la concretezza del partito”.