Il sindaco Masci e l'assessore Carota sul teatro d'Annunzio: "Notizia falsa che non sia utilizzabile, è una polemica mistificatoria"

«Leggo post che attaccano l'amministrazione sul fatto che il teatro d'Annunzio non sarebbe utilizzabile perché questa mattina sarebbero improvvisamente iniziati I lavori. Ovviamente la notizia è falsa».

Inizia così la replica del sindaco di Pescara, Carlo Masci, alla denuncia di Carla Tiboni, presidente dei Premi Internazionali Flaiano, che ha deciso di sospendere il Flaiano Film Festival per la presenza di un cantiere e degli operai che si stanno occupando dell'impermeabilizzazione degli spalti.

«I lavori di riqualificazione sono cominciati un mese fa», aggiunge il primo cittadino, «il teatro è perfettamente fruibile, già si sono svolte diverse manifestazioni, riuscite perfettamente, con migliaia di presenze, l'impresa sta lavorando senza creare un problema, il cronoprogramma è stato fatto per permettere lo svolgimento di tutte le iniziative, abbiamo fatto i salti mortali per fare i lavori e gli spettacoli. Sono andato personalmente a verificare la struttura, come si vede dalle foto. Il Premio Flaiano, sia per le proiezioni cinematografiche, dove sono disponibili 1000 posti, sia per la serata finale, dove saranno disponibili 2000 posti, potrà svolgersi tranquillamente al d'Annunzio. Quante polemiche inutili».

Dice la sua anche l'assessore comunale alla Cultura, Maria Teresa Carota, e lo fa con un post condiviso su Facebook: «Questa è una foto di stamattina. Non mi sembra che il teatro d’Annunzio sia impraticabile. Al solito si monta la polemica mistificatoria, al solo scopo di denigrare l'amministrazione comunale, sempre presente e pronta ad accogliere e disponibile di fronte agli eventi culturali. Abbiamo fatto il possibile per assicurare l'esecuzione dei lavori e nel contempo la stagione estiva al d'Annunzio. Un grande impegno, in cui personalmente mi sono molto spesa, per il bene della città, degli spettatori e degli operatori. La situazione reale è quella in foto, il resto è solo strumentalizzazione! Non ci sto».