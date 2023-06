Niente cambio di tragitto per i mezzi, con la filovia sulla strada parco il mercato se ne andrà

Impossibile sospendere il passaggio dei mezzi della filovia il mercoledì per consentire il mercato sulla strada parco. Chiara la risposta dell'assessore comunale al commercio Alfredo Cremonese parte dell'interrogazione urgnete presentata in consiglio da Mirko Frattarelli (Sclocco sindaco) sul destino, che sembra ormai segnato, del mercato rionale che conta cento stalli.

Un'interrogazione in cui si chiedeva a lui e al sindaco Carlo Masci quali soluzioni si stanno cercando per dare una risposta agli ambulanti dato che, lamenta, “vengono minacciati da uno sfratto imminente da parte dell'amministrazione comunale, senza però prospettare soluzioni concrete e soprattutto condivise con ambulanti e cittadini residenti”.

Frattarelli ha quindi ricordato che fu il sindaco a dichiarare a mezzo stampa il 30 dicembre 2021 che si pensava ad una sospensione del passaggio dei mezzi sulla strada parco nel giorno di mercato con la previsione di un tragitto di verso. Su queste parole risposte continua a chiederle dato che in aula, al momento dell'interrogazione, il primo cittadino non c'era. Certo è che l'assessore da parte sua è stato chiaro: la proposta è stata avanzata, ma anche bocciata dagli uffici dato che, ha dichiarato, “hanno comunicato che non è possibile per sicurezza passando nel tratto cavi dell'alta tensione. Abbiamo il divieto di poter perseguire questa soluzione”, ha concluso.

Per Frattarelli però quel mercato è “un vero e proprio cuore pulsante per tutta la zona nord della città e non solo. Sfrattare e spostare il mercato vorrebbe dire violentare l'intero tessuto sociale ed economico generato dal rapporto ambulanti-cittadini. L' amministrazione – aggiunge nella nota con cui commenta la risposta avuta - avrebbe il dovere di tutelare il mercato e gli ambulanti, tenendoli insieme ed evitare che avvenga uno spezzettamento del mercato che vorrebbe dire uccidere l'anima commerciale del mercato stesso”.

Il consigliere comunale lamenta quindi un “cambio di idea” da parte del sindaco riguardo il fatto di lasciare il mercato dov'è. Questo soprattutto alla luce del fatto che “vi è ancora molta confusione e nulla è certo per il passaggio dei mezzi. Oltre alla lunga fase dei collaudi, per nulla scontanti – prosegue -, vi è ancora un giudizio pendente al consiglio di Stato nell'udienza di merito del 18 luglio prossimo. Una fuga in avanti quindi da parte dell' amministrazione troppo precipitosa”.

“Bisogna fare tutto il possibile – conclude Fratterlli - per garantire che il mercato resti sulla strada parco e continui ad essere ancora il vero cuore del piccolo e sano commercio dell'intero quartiere”.