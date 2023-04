Il presidente Marsilio sul potenziamento della ferrovia Pescara-Roma: "Si deve fare"

«Sulla Roma-Pescara, noi siamo ancora in tempo per finire la procedura e appaltarla nei tempi dovuti».

È quanto detto da Marco Marsilio, presidente della giunta regionale abruzzese, riferendosi al progetto di raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara come riporta LaPresse.

«Stiamo proprio con tempi molto stretti. Ho parlato con il commissario Macello», aggiunge Marsilio, «posso anche capire, questo l'ho detto a Fitto e l'ho detto anche a Giorgia Meloni, che lo Stato dica non vogliamo rischiare che se oggi stiamo già un po' con l'acqua alla gola, con i tempi stretti, perché i tempi per l'autorizzazione per i progetti sono molto lunghi e difficili, le procedure complesse, poi magari fra un anno o due, quando ci siamo avventurati ci ritroviamo fuori tempo massimo, per un incidente, per un problema».

Che poi così conclude: «A me non m'interessa sapere se lo pagate con la tasca destra o con la tasca sinistra, se invece di pagarlo con i fondi del Pnrr li pagate con il fondo di sviluppo e coesione, che ha tempi più lunghi, e per altro nasce proprio per garantire di colmare quel divario infrastrutturale, a me sta benissimo. Peraltro, sulla Roma-Pescara il Pnrr finanzia solo il 10 per cento, parliamoci chiaro, finanziava 2 lotti che secondo Rfi era più facile fare e stiamo con i tempi stretti, figuriamoci per quelli difficili che cosa vuol dire! Voglio assicurare che la Roma-Pescara si farà, si deve fare perché è uno degli assi strategici che devono ricucire il territorio nazionale, che devono consentire di dialogare tra Tirreno e Adriatico e far uscire la regione Abruzzo dalla marginalità».