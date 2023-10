D'Alessandro (Italia Viva) sull'autostrada A14: "Da Pescara nord a Roseto è tornata la vergogna, presenteremo esposto in Procura"

Camillo D'Alessandro, coordinatore regionale di Italia Viva, interviene riguardo alla condizione dell'autostrada A14 Adriatica.

«Da Pescara nord/Città Sant'Angelo a Roseto degli Abruzzi è tornata la vergogna: Marislio silente, Salvini scomparso, che solo pochi giorni fa annunciava di tutto. Nei prossimi giorni presenteremo esposto in Procura».

«Dove è finita la terza corsia promessa da Marsilio e dal Ministro delle Infratsrutture Salvini?», si chiede D'Alessandro, «dove stanno i progetti e i fondi? Invece di prendere in giro ancora gli abruzzesi e gli utenti è possibile verificare lo stato dei lavori in corso? Perché si chiudono interi tratti? Dove sta il personale a lavoro per giustificare una così estesa chiusura? Cosa accade in condizioni di emergenza, come passa una autombulanza dentro una galleria a solo due corsie in presenza di camion? I lavori si stanno svolgendo in sicurezza per gli utenti? E i ristori per le ore di ritardo? Quanto danno arreca all'economia abruzzese, all'ambiente e alla salute dei cittadini la concentrazione di chilomentri di traffico in quel tratto?».

D'Alessandro poi aggiunge: «Di queste cose dovrebbe occuparsi il presidente della Regione, ma banalmente non esiste quando non ci sono nastri da tagliare, ma da lavorare, da farsi sentire, da scomodare il suo Governo Meloni, un silenzio complice della vergogna che sta accadendo in Abruzzo. Nei prossimi giorni valuteremo insieme ai cittadini un esposto alle Procure della Repubblica competenti per territorio al fine di verificare la condizione di sicurezza degli utenti che attraversano quel tratto autostradale. Ho assistito personalmente al ritardo accumulato da una autombulanza nel farsi spazio dentro una galleria stante la presenza di camion, che succede se c'è una emergenza, che succede se c'è un terremoto, o altro evento atmosferico grave ? Come passerebbero mezzi di soccorso sanitari, vigili del fuoco o forze di polizia?».