Elezioni comunali, Testa (Fdi) sul sondaggio di Noto: "Fratelli d'Italia pilastro del centrodestra scelto dagli elettori"

«Il sondaggio Noto smonta il caso Pescara riconducendo il dato politico all'interno del chiaro scenario regionale».

A dirlo è il deputato e vicecoordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, che commenta la previsione di voto del sondaggista Antonio Noto, per le elezioni del prossimo 9 giugno.

«Le risultanze dell'autorevole analisi di Noto, infatti», argomenta Testa, «confermano il gradimento che i pescaresi hanno nei confronti della coalizione di centrodestra, che deriva dall'apprezzamento del buon governo nazionale, regionale e dell'amministrazione comunale di Pescara. Così come avvenuto qualche settimana fa in Abruzzo, anche nel mese di giugno Fratelli d'Italia dimostrerà di essere la prima forza politica e pilastro dell'intera coalizione, con l'obiettivo di rendere la futura consiliatura operosa, attenta alle esigenze dei cittadini, soprattutto delle fasce più deboli, e pronta per la grande sfida del 2027 che vedrà la nascita della Grande Pescara. Il centrodestra unito ha sempre dimostrato compattezza, solidità e capacità di promuovere azioni concrete per il territorio. Il centrosinistra, invece, con il suo campo largo certifica ancora una volta di essere un campo minato per gli elettori».