Elezioni comunali, il sindaco Masci vincerebbe al primo turno secondo Noto Sondaggi

Il sindaco uscente di Pescara, Carlo Masci, vincerebbe al primo turno con il 54% dei consensi alle prossime elezioni comunali in programma a giugno.

A dirlo è un sondaggio svolto da Noto sulle intenzioni di voto dei pescaresi e commissionato dal partito Forza Italia.

Riguardo alla metodologia utilizzata l'universo di riferimento sono i cittadini maggiorenni residenti a Pescara nel numero di 2mila elettori, rappresentativi per sesso ed età della popolazione adulta residente nel comune. Il margine di errore (livello di affidabilità 95%): +/- 2.2%.

La realizzazione delle interviste è stata fatta dal 18 al 21 marzo. Il primo quesito posto è quello relativo alla qualità della vita a Pescara ovvero come si vive nella nostra città rispetto a 4-5 anni fa: Nel valutare a Pescara l’attuale stato di vivibilità del Comune circa 1/3 dei cittadini (33%) parla di miglioramento contro un 28% che invece riscontra un peggioramento delle qualità della vita in città. Per il 36% invece si vive allo stesso modo. La seconda domanda è stata relativa al giudizio sull'operato di Masci: Il 49% degli abitanti di Pescara giudica positivamente l’operato del sindaco uscente e si tratta più di uomini che di donne e soprattutto il favore è espresso più dagli over 54 che dalle altre categorie di età. Per il 37% il giudizio è negativo, mentre il 14% è senza opinione. Da Noto Sondaggi specificano: «L’appartenenza politica degli intervistati condiziona il giudizio complessivo sull’operato del Sindaco uscente. Esprime una valutazione positiva la quasi totalità degli elettori del centrodestra alle ultime Politiche mentre prevalgono i giudizi negativi tra gli elettori di partiti che sostengono i candidati avversari».

Riguardo alla conoscenza e fiducia nei candidati alla carica di sindaco (la domanda sulla fiducia viene posta solo a chi conosce), il sindaco uscente Masci risulta ovviamente il più conosciuto tra i candidati seguito dagli altri che risultano conosciuti comunque dall’assoluta maggioranza dei pescaresi. Per quel che riguard a la fiducia Masci e Costantini si posizionano sul 48% mentre raggiunge un risultato un po’ più basso Pettinari che si ferma al 40%. Riguardo alle intenzioni di voto espresse dagli elettori (Noto Sondaggi stima un'affluenza alle urne tra il 55% e il 59%), il sindaco uscente Masci otterrebbe l’assoluta maggioranza dei consensi mentre il suo maggiore avversario Costantini si fermerebbe al 42%. Pettinari invece sarebbe al 4%. Poi Noto Sondaggi specifica: Le disaggregazioni evidenziano un favore più alto della media per Masci tra gli uomini e gli under 34. Per l’elezione del primo cittadino inoltre sia gli elettori dei partiti di centrodestra che quelli di centrosinistra sostengono compattamente i candidati del proprio schieramento. Da segnalare il successo di Pettinari non solo tra gli elettori della Lega ma anche tra quanti si sono astenuti alle scorse politiche. Inoltre l’analisi del voto disgiunto evidenzia un alto livello di fedeltà degli elettori dei partiti al candidato di riferimento per la propria coalizione. Da sottolineare la vittoria di Masci tra quanti votano solo per il candidato, seguito però da Pettinari che risulta il candidato preferito da circa 1/3 di questo target.

Intenzioni di voto ai partiti

Raggiunge il 56% il consenso ai partiti che sostengono il sindaco uscente a fronte del 40% ottenuto dalle forze che appoggiano lo sfidante Costantini. Ottengono invece un 4% i partiti che sostengono Pettinari. All’interno della coalizione di centro destra è Fratelli d’Italia il partito leader con il 29% dei consensi mentre per il centro sinistra è il Pd a trainare la coalizione con il 17%. Nel centrodestra dopo il partito della premier Meloni troviamo Forza Italia con il 16%, Lista civica Masci Sindaco 5%, Lega 2%, Noi Moderati 1,5%, Pescara Futura 1,5%, Udc 1%. Tra le liste che appoggiano Costantini dopo il Pd ci sono il Movimento 5 Stelle al 7%, la Lista civica Costantini sindaco al 5,5%, Azione-Socialisti Popolari Riformatori al 5%, Sinistra e Libertà al 3,5%, Verdi all'1,5% e Rifondazione Comunista allo 0,5%. Le due liste civiche che appoggiano Domenico Pettinari fanno entrambe il 2%. Relativamente a questi numeri c'è un nota bene di Noto Sondaggi: «Il dato relativo alle coalizioni è più rappresentativo di quello relativo alle singole liste. Generalmente infatti il voto si muove all'interno delle coalizioni e pertanto nel sondaggio potrebbe esserci una sovrastima del consenso per le liste nazionali più conosciute». 7

Intenzioni di voto al ballottaggio

Anche in caso di un ipotetico ballottaggio Masci vs Costantini, sarebbe il Sindaco uscente a raggiungere il livello di consensi più alto battendo 60 a 40 il candidato di centrosinistra.

«In conclusione», scrive Noto Sondaggi relativamente alle previsioni sul prossimo sindaco, «prevede la riconferma del sindaco Masci alle prossime elezioni comunali il 40% degli elettori pescaresi, a fronte del 22% che scommette sulla vittoria di Costantini e l'8% su Pettinari. Nell’immaginario dei cittadini pertanto è a oggi l’ex sindaco a essere percepito come il candidato più forte».

Questo il sondaggio con tutte le tabelle: Elezioni Comunali Pescara - Marzo 2024