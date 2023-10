Comunali, Sinistra Italiana pronta a entrare nella grande coalizione che sfiderà Carlo Masci

Sinistra Italiana pronta ad aderire al grande patto per Pescara che vede già impegnate le opposizioni comunali che a raccolta hanno chiamato le forze civiche del territorio.

Il circolo Sinistra Italiana G.Colazilli ha accolto “positivamente”, scrive lo stesso in una nota, l'invito a partecipare all'incontro che si terrà martedì 31 ottobre alle 17.30 all'Aurum aperto a tutte le forze politiche e annunciato nel corso della conferenza stampa con cui Pd, M5S, Azione e le liste civiche Sclocco sindaco e Città Aperta hanno annunciato l'avvio del percorso comune che dovrà portare all'individuazione del candidato per le prossime elezioni comunali.

La speranza, sottolinea Sinista Italiana è che “possa essere davvero un percorso nuovo ma soprattutto libero e aperto al contributo di tutte e tutti senza che ci sia già qualche proposta preconfezionata”.

Il modello messo in campo è lo stesso adottato in vista delle regionali del 10 marzo che hanno fatto cadere la scelta per il candidato presidente sul professor Luciano D'Amico. Un modello, continua il partito, che “sta dimostrando che la collegialità è un punto di forza decisivo per la costruzione di un percorso inclusivo e convincente, proviamo anche a Pescara a lavorare in questa direzione Invitiamo tutte le forze con cui in questi mesi stiamo facendo un percorso comune: Verdi, Demos e Coalizione civica ad esserci per diventare protagonisti della Pescara che verrà”.

Il candidato sindaco Domenico Pettinari incontra il terzo settore

Un peso importante quello che avranno le scelte delle compagini civiche in vista delle prossime comunali. A chiamarle a raccolta è infatti anche il candidato sindaco Domenico Pettinari che ha deciso di correre in solitaria alla guida proprio di una grande coalizione civica. Sabato 28 ottobre alle 18 incontrerà nella sede del Dopolavoro ferroviario di corso Vittorio Emanuele II le realtà del terzo settore che ha invitato a partecipare. “Il terzo settore – dichiara - è il pilastro portante di una comunità per questo Pettinari ha deciso di dare grande spazio alle richieste e alle segnalazioni che arrivano da esso per condividere un programma di governo cittadino davvero partecipato. Molte associazioni hanno già dato la disponibilità a partecipare facendo presagire che sarà un appuntamento molto seguito”, riferisce lui stesso.