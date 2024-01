Sigismondi (Fratelli d'Italia) sulle elezioni regionali: "Abruzzo merita di proseguire con Marsilio"

«Le voci sull'incertezza della ricandidatura del presidente Marsilio sono prive di fondamento».

A dirlo, come riferisce l'agenzia LaPresse, è il segretario regionale in Abruzzo di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi, riferendosi agli accordi nel centrodestra per le elezioni regionali.

Il senatore di Fratelli d'Italia ha presenziato alle due presentazioni dei candidati di FdI alle elezioni regionali del prossimo 10 marzo, con le liste delle province di Teramo e L'Aquila a sostegno e per la riconferma del presidente uscente Marco Marsilio, ricandidato per Fratelli D'Italia.

«In Abruzzo siamo in piena campagna elettorale con la convinzione che vinceremo le prossime elezioni regionali. E c'è un dato che dimostra come il centrodestra sia in vantaggio», aggiunge Sigismondi, «il primo sondaggio è quello che emerge dalla stesura delle liste: quando vengono stilate con una certa facilità e c'è tanta disponibilità è la lampante dimostrazione che abbiamo il vento in poppa. Noi vogliamo riaffermare Fratelli d'Italia come primo partito in Abruzzo e il presidente Marsilio alla guida della Regione. A proposito dei manifesti del centrosinistra che parlano di merito, l'Abruzzo merita di più di ciò che propone il centrosinistra. che vorrebbe tornare al passato quando la Regione non contava nulla, quando gli abruzzesi venivano presi in giro con promesse non mantenute. L'Abruzzo, invece, merita di proseguire la stagione di crescita, da protagonista. che Marsilio è riuscito a costruire, fornendolo di una marcia in più rispetto al passato. Indietro non si torna».