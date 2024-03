Marsilio vince le elezioni regionali, ma a tre mesi dalle comunali a Pescara è D'Amico il più votato insieme al Pd

La città di Pescara preferisce Luciano D'Amico. In un'elezione che non ha lasciato spazio a dubbi sulla vittoria del presidente uscente Marco Marsilio riconfermato per cinque anni alla guida della Regione Abruzzo, nei 170 seggi del capoluogo adriatico a spuntarla è stato il candidato del centrosinistra con la coalizione che ha raccolto il 52,29 per cento dei voti (29.507 preferenze) a fronte del 47,71 per cento di quelli incassati dal centrodestra (26.919). Dei 103mila 84 aventi diritto al voto si è recato alle urne a Pescara il 56,07 per cento di questi e cioè 57mila 804 persone.

Un dato interessante in una città dove a giugno si tornerà alle urne e dove sindaco è Carlo Masci, esponente di Forza Italia e dunque di quel centrodestra che in Regione si è confermato sì vincente, ma non convincente almeno nel capoluogo adriatico. A consacrare Marco Marsilio, che ha comunque ottenuto la vittoria in tutte le province, è stata la provincia dell'Aquila con Fratelli d'Italia primo partito, ma con Pescara che anche in questo caso ha scritto una storia diversa.

Primo partito in questo caso è stato il Pd con il 28,43 per cento dei voti, seguito da FdI al 15,55 e non di molto sopra a uno dei partiti alleati, Forza Italia, arrivato al 13,19 per cento. Tra i candidati consiglieri il più votato nel Pd, ma anche in tutta la provincia, è stato Antonio Blasioli con 5mila 389 voti, mentre tra le fila di Fratelli d'Italia a prendere più voti è stato l'attuale assessore comunale al Commercio Alfredo Cremonse (1.537).

A livello provinciale dietro Blasioli c'è un altro nome di spicco della politica regionale, questa volta del centrodestra, e cioè Lorenzo Sospiri (Forza Italia) che nella prima legislatura di Marco Marsilio è stato presidente del consiglio regionale e che ha incassato 3mila 25 voti. Dietro di lui l'ex consigliere comunale e capogruppo regionale della Lega Vincenzo D'Incecco con 2mila 517 voti. Lista quella del Carroccio in cui comparivano altri due nomi noti di Palazzo di Città: quello del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli (1.374 voti) e quello del vicepresidente del consiglio comunale Berardino Fiorilli entrato nella lista per Azione Politica (459 voti).

Restando nel centrodestra tra i candidati alla Regione che attualmente sono in Comune c'è anche l'assessore comunale Gianni Santilli, primo nella lista Marsilio presidente (1.781 voti) e che si mette dietro l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì (1.487 voti).

Il Movimento 5 Stelle, parte della grande coalizione del centrosinistra, ha ottenuto l'8,29 per cento dei voti e anche in questo caso a prendere più voti è stata una consigliera comunale: Erika Alessandrini (1.385 voti) che si mette nettamente dietro la consigliera regionale uscente Barbara Stella che chiude la tornata elettorale nel collegio che l'aveva vista eleggere nel 2019 con 378 voti. Infine Marinella Sclocco, anche lei consigliera comunale (lista civica Sclocco sindaco) che le Regionali nella lita Abruzzo Insieme chiude la partita con 1.152 voti. Alle sue spalle l'ex sindaco Marco Alessandrini che ha preso 857 preferenze.

Insomma su Pescara la partita è finita diversamente: D'Amico è stato il più votato e se per le regionali conta ben poco a fronte del risultato finale, sarà da capire se un effetto questa tendenza lo avrà in vista delle comunali dell'8 e il 9 giugno con Masci che sarà di nuovo candidato e, a sfidarlo (almeno per ora) il candidato del centrosinistra Carlo Costantini e Domenico Pettinari che porta avanti la sua coalizione civica.