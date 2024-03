Raddoppiati i consensi per Forza Italia a Pianella alle ultime regionali: la soddisfazione del partito

Soddisfazione da parte del coordinamento comunale di Forza Italia di Pianella: le regionali del 10 marzo che hanno visto la vittoria del centrodestra si sono tradotte nel doppio dei voti rispetto al 2019 per il partito.

A sottolinearlo è lo stesso coordinamento con una nota in cui spiega come dalle 344 preferenze di cinque anni fa si è passati ai 632 voti del 2014 pari al 17,27 per cento: dato tra l'altro di poco superiore alla media provinciale che è stata del 16,99 per cento.

“Innanzitutto voglio ringraziare le centinaia di elettori che con il loro consenso hanno permesso al nostro partito e all'intero centrodestra di conseguire un eccellente risultato, nonché la vittoria” dichiara il vice coordinatore di Forza Italia Pianella Stefano Ferri che un ringraziamento particolare lo rivolge ai tanti che si sono dati da fare per raggiungere l'importante risultato. “Il nostro partito – aggiunge – è cresciuto in modo dirompente raddoppiando i propri voti”.

“Fra le preferenze di lista spiccano i 383 voti per il presidente del consiglio regionale uscente Lorenzo Sospiri, a seguire gli altri candidati. Da un'analisi attenta e minuziosa si evince che il centrodestra è maggioranza nel nostro Comune – tiene a precisare Ferri -. Tutto ciò avviene come conseguenza di un lavoro tanto latente, quanto manifesto, da parte di esponenti politici di area i quali hanno fattivamente sostenuto le azioni amministrative della giunta Manella, mettendo a punto interventi strategici, nonché progettuali nell'interesse dell'intera comunità pianellese”.

“Da ora in avanti – conclude il vice coordinatore - proseguirà il buon governo del Presidente Marsilio che farà bene alla nostra città e al nostro territorio”.