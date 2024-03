Elezioni regionali in Abruzzo, tutti i numeri della macchina elettorale

La lunga maratona elettorale in Abruzzo ha registrato numeri straordinari in occasione della elezione del presidente della giunta regionale e del rinnovo del consiglio di domenica 10 marzo, nonché dello scrutinio terminato nella prima mattinata di lunedì 11 marzo.

Una squadra di 30 persone tra dirigenti e dipendenti dell’ente, giunta e consiglio, ha lavorato per garantire il corretto andamento della macchina elettorale che ha funzionato bene, nei tempi giusti e con la dovuta efficienza. Si aggiungono poi 11 unità, tra tecnici e giornalisti del servizio relazioni esterne e comunicazione. Sia nella fase pre-elettorale che in quella elettorale, non sono stati segnalati disservizi organizzativi. Quasi 200 i giornalisti e i tecnici che si sono accreditati: è stato consentito l’accesso a testate nazionali e regionali con corrispondenti di agenzie, quotidiani, periodici, siti web, giornali radio, tg e rubriche di Rai, Mediaset, Sky e La7. Due sale, la sala stampa “Isolina Scarsella” e l’auditorium “Piervincenzo Gioia”, sono state allestite a palazzo Silone, sede della Regione, all’Aquila, per ospitare operatori dell’informazione, con collegamento in diretta attraverso il flusso streaming, con centinaia di presenze tra opinion leader, pubblico, politici e rappresentanti delle Istituzioni.

Lunedì mattina, a mezzogiorno, l’auditorium ha ospitato la conferenza stampa del riconfermato presidente della Regione, Marco Marsilio, con un’affluenza record di giornalisti, leader politici nazionali, neo eletti e candidati. L’apertura delle due sale stampa è avvenuta già dalle ore 15 di sabato 9 marzo fino alla tarda serata di lunedì 11 marzo, quando è stato consentito alle emittenti nazionali, Rai e Mediaset, ancora presenti in Abruzzo, di fare gli ultimi collegamenti dal palazzo regionale. È stato possibile seguire le varie fasi dello scrutinio attraverso la diretta streaming a cura del servizio relazioni esterne e comunicazione della giunta regionale. Il video prodotto dall’ufficio stampa della Regione Abruzzo sulle istruzioni al voto, oltre a essere stato ritrasmesso dai media, ha avuto 29.125 visualizzazioni sui canali social, 22.625 su YouTube e 6.500 su Facebook.

La conferenza stampa del presidente Marsilio, l’11 mattina da Palazzo Silone – L’Aquila, ha ottenuto 51.714 contatti e 38.375 visualizzazioni su Facebook. La diretta notturna di domenica 10 marzo ha ottenuto circa 32.000 contatti, mentre il post con il maggior numero di copertura e interazioni è stato quello relativo ai dati dell’affluenza alle ore 12, con 42.912 persone che hanno visto il post e 8.623 sono state le interazioni. Sulla pagina web della Regione, il dato complessivo degli utenti collegati sul sito web istituzionale è pari a 114mila per cui i contatti sulle dirette, considerando anche i social, hanno raggiunto quota 190mila.

Assistenza tecnica e amministrativa: la task force regionale

La Regione Abruzzo, per effetto della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i., ha gestito in proprio il processo elettorale. Una delle funzioni specifiche è stata rappresentata dall’acquisizione dei dati “ufficiosi” e dalla gestione della macchina elettorale. Un percorso che si è completato con l’utilizzo del software (già realizzato anche per le elezioni regionali del 2019), per la gestione dei flussi elettorali, l’affluenza alle urne e i risultati, attraverso la piattaforma ‘Eligendo’ messa a disposizione dal ministero dell’Interno. Un percorso svolto con la determinante collaborazione delle prefetture.

Cittadini e media regionali e nazionali hanno potuto visualizzare i dati delle elezioni in tempo reale e attraverso qualsiasi dispositivo collegato a internet avendo informazioni immediate direttamente dal portale regionale, punto d’accesso a tutte le informazioni. La Regione ha messo a disposizione anche personale dedicato a supportare i Comuni e a fornire assistenza da remoto per tutte le necessità di sostegno tecnico-amministrativo. La task force elettorale è stata coordinata dal direttore generale Antonio Sorgi, coadiuvato dalla dirigente Francesca Iezzi, e ha visto l’apporto e il contributo di dirigenti e dipendenti regionali, afferenti a varie strutture (Bilancio, Gare e contratti, Patrimonio, Informatica, Enti locali, Stampa e Relazioni esterne).

In collaborazione con il consiglio regionale, è stata curata la pubblicazione delle Istruzioni per la presentazione delle candidature, oltre all’interpretazione e all’applicazione della normativa regionale, con il supporto della direttrice Affari della Presidenza e Legislativi, Francesca Di Muro.

In particolare sono state curate le intese, gli adempimenti e i procedimenti ove è stata necessaria l’interazione con la Corte d’Appello, le prefetture, i Comuni, il ministero dell’Interno, gli uffici giudiziari e le altre istituzioni coinvolte (uffici scolastici, Asl, corpi di polizia, ecc.). Si è provveduto all’elaborazione dei documenti e degli stampati funzionali al procedimento elettorale (calendario elettorale, manifesti dei candidati, schede elettorali, stampati a uso dei seggi, stampati a uso degli uffici giudiziari, agevolazioni viaggi), oltre che all’emanazione delle circolari, delle istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione e di tutte le comunicazioni necessarie per il buon esito della procedura; dei suddetti documenti è stata garantita l’immediata pubblicazione sul sito dell’ente. È stata garantita la procedura inerente l’acquisizione e la diffusione dei dati elettorali in accordo con il Ministero dell’Interno, prontamente pubblicati mediante la piattaforma “Eligendo”. Sono state garantite le attività funzionali al trasporto e al facchinaggio del materiale elettorale, alle Prefetture, ai Comuni e agli Uffici giudiziari.

Sono stati curati gli atti e gli adempimenti connessi al rimborso delle spese agli enti coinvolti nel procedimento elettorale (Comuni, uffici giudiziari, prefetture), oltre che i rapporti con gli organi di stampa. Le restanti fasi del procedimento sono ora in capo agli uffici giudiziari (uffici centrali circoscrizionali presso i tribunali dell’Aquila, di Pescara, di Teramo e di Chieti e ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello dell’Aquila), cui competono rispettivamente le verifiche in ordine agli atti inerenti le risultanze sul voto inviate dai Comuni/Sezioni elettorali e la proclamazione degli eletti secondo le prescrizioni della L.R. 9/2013 e s.m.i.