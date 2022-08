Elezioni politiche, i candidati della lista Unione Popolare in Abruzzo

I nomi dei candidati che alle prossime elezioni politiche del 25 settembre saranno in corsa in Abruzzo per la lista "Unione popolare" fondata dall'ex magistrato ed ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

Proporzionale Camera: Maurizio Acerbo; Alessia Mazzagufo; Giovanni Scarsi; Alessandra Guerra

Uninominale collegio di Chieti: Amanda De Menna; collegio Pescara/Teramo: Emanuele Mancinelli; collegio L’Aquila/Teramo: Nicola Stornelli.

Proporzionale Senato: Claudia Maria Roselli, Franco Maggi, Anna Marrama.

Uninominale Senato: Raffaele D’Agata.