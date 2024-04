Centrodestra compatto: Carlo Masci è il candidato sindaco della coalizione

Si chiude la partita: Carlo Masci è e resta il candidato del centrodestra alle comunali dell'8 e il 9 maggio. Dalla coalizione arriva il placet sul suo nome e anche su quello del sindaco di Potenza Mario Guarente come si legge in una nota a firma di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Udc al termine del vertice romano.

"Dopo il risultato del voto in Basilicata. che ha riconfermato a larga maggioranza Vito Bardi per un nuovo mandato alla guida della Regione, - si legge - riteniamo fondamentale proseguire nella direzione di premiare il buongoverno dei territori. Il tavolo di confronto tra le forze di maggioranza che si è appena concluso ha deciso che i sindaci di Potenza, Mario Guarente, e di Pescara, Carlo Masci, saranno i candidati di tutto il centrodestra alle prossime amministrative. Portare avanti i progetti di governo locale costruiti in cinque anni, infatti, è una risposta di buonsenso che va nella direzione di tutelare territori e cittadini”.